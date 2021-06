Gosselies: de nombreux parents ont fait la file toute la nuit sous la pluie pour inscrire leurs enfants en immersion en maternelle

Des parents qui font la file devant l'institut Saint-Joseph à Gosselies depuis dimanche soir ont déclenché le bouton orange Alertez-nous pour faire part de la patience dont ils ont dû faire preuve la nuit dernière. "Hier, des amis qui sont passés devant l'école m'ont dit de venir le plus vite possible parce qu'il y avait déjà des parents qui attendaient devant l'établissement. Comme la politique est "premier arrivé, premier servi", je suis vite venue", nous raconte une mère déterminée à y inscrire son fils de 4,5 ans. "Certains parents sont venus avec des tonnelles; j'étais moins bien équipée, mais l'attente est longue et il a plu toute la nuit... J'ai mes baskets trempées, je suis debout et j'ai attendu toute la nuit sous mon parapluie et avec mon imperméable, mais je tiens absolument à ce que mon fils soit dans cette école l'année prochaine", nous décrit cette maman qui décompte les minutes avant l'ouverture des inscriptions.

Si ces parents n'ont pas hésité à faire la file pendant des heures, c'est pour inscrire leurs enfants dans deux classes d'apprentissage de l'anglais en immersion accessible aux tout-petits, dès la 3ème maternelle. Au total, 48 places sont disponibles. L'année dernière, l'attente sur le trottoir de l'établissement avait commencé à 13h, le dimanche après-midi.