Ils font du yoga en plein milieu de Times Square pour le solstice d'été: "Maintenir un sentiment de connexion intérieure est un triomphe" (vidéo)

Les yogis reviennent à Times Square à New York, pour participer à un événement annuel de yoga en plein air qui dure toute la journée. Les participants assistent à l'une des sept séances de yoga gratuites. Pour respecter la distanciation sociale, toutes les classes ont une capacité d'accueil plus restreinte que les années précédentes.

De nombreux amateurs de yoga se sont réunis à Times Square pour célébrer le solstice d'été. "C'est un peu un défi dans cet endroit comme vous l'imaginez. Parce que quand vous regardez autour de vous, il y a des distractions et des lumières, des bus, des gens, etc. Donc c'est difficile de se concentrer. Mais une fois que vous y arrivez, c'est tout simplement incroyable", confie Douglass Stewart, cofondateur et instructeur, Solstice in Times Square.

Les yogis respectent les mesures sanitaires en vigueur à New York. Lorsqu'ils se déplacent, ils portent donc leur masque, mais l'enlèvent une fois sur leur tapis. Faire du yoga au milieu de la ville est une expérience particulière. "Cela ne ressemble à rien de ce que vous avez pu expérimenter auparavant. Être allongée dans la rue, au milieu de la ville, en public, avec ce calme qui m'envahit. C'est exaltant et apaisant en même temps, c'est une expérience tellement merveilleuse", explique Christina Marie, habitante de Long Island.

Sheri Miller, habitante de la ville de New York, ajoute: "Ce que j'aime chez Douglass, c'est qu'il est tellement aligné avec lui-même qu'il nous aide, en tant qu'étudiants, à nous connecter profondément à notre véritable moi, notre moi complet, notre moi entier, et à nous connecter à notre âme. Et surtout au milieu de Times Square, qui est une folie, avec des pigeons qui volent, des publicités pour ceci et cela, et tant de stimulations partout, être capable de maintenir un sentiment de connexion intérieure et de calme intérieur est un triomphe".