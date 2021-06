Levée du port du masque à Tournai, Ath et Mouscron à partir du 1er juillet

Un an après avoir imposé le port du masque dans leurs villes, les bourgmestres de Tournai, Ath et Mouscron ont décidé, de commun accord, la levée de cette obligation dès le 1er juillet, au vu du taux élevé de vaccination dans ces villes. Les trois maïeurs en ont profité pour appeler les jeunes à se faire vacciner.



En juillet dernier, Brigitte Aubert (cdH), Bruno Lefebvre (PS) et Paul-Olivier Delannois (PS), respectivement bourgmestres de Mouscron, Ath et Tournai, avaient pris la décision concertée d'imposer le port du masque dans la partie intramuros de leurs villes, ainsi que dans certaines localités de l'entité mouscronnoise. Cette mesure visait à freiner la circulation du coronavirus. "C'était un accord de solidarité au sein de la Wallonie picarde. Aujourd'hui, un accord similaire est tombé. Nous avons décidé de lever cette interdiction dans les trois villes, le même jour, soit le jeudi 1er juillet prochain", a indiqué M. Delannois.

"Ce n'est pas la levée à Bruxelles (depuis le 9 juin, NDLR) qui nous a incité à prendre cette décision, ce n'est pas une course à l'échalote. Il y a une logique", a poursuivi le bourgmestre de Tournai. Les bourgmestres des trois villes ont pris leur décision après avoir pris contact avec l'épidémiologiste Yves Coppieters. Parmi les critères pris en compte pour cette levée figure notamment le taux de vaccination complète parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus. L'objectif était d'atteindre une couverture de 80% dans la tranche des plus de 64 ans, 70% parmi les 55-64 ans et 50% chez les 45-54 ans. À ce jour, les résultats à Ath, Tournai et Mouscron atteignent quasiment ces objectifs alors que chacune de ces trois villes dispose de son centre de vaccination. "Aujourd'hui, le nombre de cas positifs est très bas. Les chiffres nous confortent: la maladie perd du terrain. Mais il faut à présent inciter les jeunes, dès 16 ans, à se vacciner", a ajouté Mme Aubert. "J'insiste aussi sur la vaccination des jeunes. Il faut taper sur le clou", a conclu le bourgmestre d'Ath.