Cérémonie des rhétos dans une école bruxelloise: à cause du Covid, ce sera le père ou la mère

Dans quelques jours, les élèves de dernière année de secondaire quitteront l'école. La fin d'un long cycle démarré alors qu'ils n'avaient que quelques années en classe maternelle puis qui s'est poursuivi en primaire et en secondaire. Un vrai cap dans le vie qui se conjugue souvent aussi avec la majorité des 18 ans synonyme d'entrée dans la vie adulte. Une cérémonie a traditionnellement lieu pour marquer ce passage. Même si on n'assiste rarement à des cérémonies à l'américaine avec toge et chapeau qu'on lance en l'air, la proclamation des rhétos constitue un moment singulier pour l'élève mais peut-être plus encore pour les parents. On peut dès lors comprendre la tristesse et la déception d'un maman qui a appris qu'au lycée La Retraite du Sacré Coeur à Bruxelles, un seul des deux parents sera admis à la cérémonie prévue ce mercredi. "C'est un jour hyper important et attendu dans la vie de l'élève et de ses parents dont il fait la fierté. Mais il ne pourra être accompagné que d'une seule personne. C'est honteux de faire choisir entre un des deux parents alors que pour les match de foot, des centaines de personnes sont pratiquement côte à côte avec un comportement beaucoup plus risqué pour la contamination", a-t-elle déploré via notre bouton orange Alertez-nous.

400 personnes maximum

Cette maman attristée est la victime des dernières mesures Covid dans l'enseignement qui auront donc perturbé les deux dernières années scolaires jusqu'au dernier jour. Même si elles ont été assouplies, elles continuent à restreindre les activités scolaires, même en cette fin de mois de juin où l'épidémie ne cesse de s'amenuiser. Pour les cérémonies de fin d'année, un maximum de 400 personnes (enfants compris) sont autorisées, assises ou debout. Cette limite ne vaut pas seulement pour l'environnement scolaire, elle est la même pour les événements extérieurs de type sportif ou culturel. Cette limite est portée à 2500 individus dès le 27 juin prochain (décision du comité de concertation de vendredi passé).

Le lycée La Retraite du Sacré Coeur compte 10 classes de 6e secondaire, nous a précisé un membre du personnel de l'école que nous avons jointe par téléphone. Dès lors, si tous les élèves venaient avec leurs deux parents, il semble que le nombre maximum de 400 serait largement dépassé. Cela se joue à quelques jours près puisque comme écrit plus haut, la limite de participation à un événement en extérieur est montée à 2500 personnes à partir de dimanche prochain.