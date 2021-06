Affaire Jürgen Conings - Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête pour atteinte à la vie privée/droit à l'image

(Belga) Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête pénale pour atteinte au droit à la vie privée et au droit à l'image en raison des soupçons pesant sur un chasseur qui aurait filmé le cadavre du militaire Jürgen Conings, a confirmé lundi le procureur du roi. Les images auraient ensuite été achetées et diffusées par un média étranger.

"Nous examinerons quelle qualification juridique sera donnée aux faits", a indiqué le magistrat Jeroen Swijsen. Plusieurs cyclistes, dont le bourgmestre de Maaseik Johan Tollenaere (Open Vld), avaient remarqué dimanche une forte odeur de cadavre en décomposition durant une randonnée en VTT dans le Dilserbos. Un chasseur avait lui aussi senti l'odeur nauséabonde avant de se mettre à la recherche de sa provenance, pensant qu'il s'agissait d'un animal en décomposition. Il était ensuite tombé sur le cadavre de Jürgen Conings au pied d'un arbre, dans un secteur du bois touffu et difficile d'accès. Le chasseur a filmé et photographié la scène et les images auraient ensuite été vendues. Le parquet, qui estime qu'il doit toujours être tenu compte des proches, a ouvert une enquête. (Belga)