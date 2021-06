Une nouvelle direction artistique pour KANAL-Centre Pompidou

(Belga) Le Conseil d'administration de la fondation Kanal a désigné à l'unanimité Kasia Redzisz et Bernard Blistène pour collaborer à la définition de l'avenir artistique du musée Kanal-Centre Pompidou, fait savoir l'établissement dans un communiqué lundi soir.

Kasia Redzisz est actuellement senior curator à la Tate Liverpool alors que Bernard Blistène est directeur du Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle du Centre Pompidou. La décision s'est construite sur le travail d'un jury composé de six expert(e)s nationaux et internationaux et de quatre membres du CA. Le processus de désignation fait suite à l'appel à candidatures lancé en décembre 2020 en Belgique et à l'étranger. Plus d'une trentaine de candidatures, belges et internationales, ont été reçues et analysées minutieusement, assure l'établissement. Après avoir sélectionné sept candidatures, le jury a procédé à une journée complète d'interview pour recommander trois candidats au conseil d'administration de la fondation Kanal. Le duo prendra ses fonctions après l'été. Le nouveau musée bruxellois devrait ouvrir ses portes avant l'été 2024. (Belga)