Google en panne sur les téléphones Android: que se passe-t-il ?

La plupart des utilisateurs de smartphones, qui utilisent le système d'exploitation Android (donc tous les téléphones qui ne sont pas des iPhone), connaissent de gros bugs de la part d'applications et de services de Google. "Bonjour, depuis plus d'une heure je n'arrive plus à avoir accès à Google, est-ce une panne ?", nous a écrit Marion via le bouton orange Alertez-nous.

Les problèmes concernent le moteur de recherche Google intégré aux téléphones Android, mais également le Play Store et d'autres petits logiciels qui tournent en arrière-plan. Ceux-ci s'arrêtent inopinément et affichent des messages d'erreur. Le site DownDetector, qui recense les plaintes d'utilisation d'un service, indique que depuis 6h ce mardi matin, Google semble avoir de gros problèmes :

Selon certains médias, les problèmes sont liés à une mise à jour récente de l'application Google, donc ils ne concerneraient que ceux qui l'ont faite. Nous avons aussi aperçu ces messages d'erreur (voir photo ci-dessus), mais ils ont disparu après un redémarrage du smartphone.

Nous avons contacté Google, qui est au courant du problème. "Nous avons reçu des rapports selon lesquels l'application Google sur Android ne fonctionnait pas comme prévu pour certains utilisateurs. Nous étudions actuellement la question", a-t-on appris auprès du service de communication.