Privé de JO, Sun Yang "pris au piège" de la politique, selon son avocat

Le nageur vedette chinois Sun Yang a été "pris au piège" de "postures politiques" et "n'a pas enfreint les règles" anti-dopage, a réagi mercredi son avocat, après la suspension longue durée de l'athlète, privé des Jeux de Tokyo.

Triple champion olympique, le Chinois de 29 ans a été suspendu mardi quatre ans et trois mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour la destruction d'une fiole de son sang lors d'un contrôle antidopage inopiné en 2018.

En février 2020, le TAS lui avait infligé huit ans de suspension pour ce geste, soit la peine maximale. Mais le Tribunal fédéral suisse avait annulé cette décision en décembre, sanctionnant la "partialité" du président du panel d'arbitres.

Après une nouvelle audience, l'instance d'arbitrage a confirmé mardi la suspension, en infligeant toutefois une durée moins longue: quatre ans, auxquels s'ajoutent trois mois d'une violation précédente du règlement antidopage.

"L'issue de cette affaire Sun Yang montre la complexité des luttes et des relations au niveau international, ainsi que les faiblesses et les déficiences, au niveau national, du système (de gestion du sport) et des mesures de protection des athlètes", a réagi mercredi son avocat, Zhang Qihuai, sur le réseau social Weibo.

"Dans ce contexte de batailles au niveau international, il s'est retrouvé pris au piège de postures politiques", a-t-il dénoncé, sans préciser sa pensée.

Entamée le 28 février 2020, la suspension de l'athlète s'achèvera en juin 2024, soit avant les JO de Paris. Le nageur aura 32 ans.

"Personne ne peut comprendre son abattement et sa détresse. Tout ce que je peux dire c'est cela: Sun Yang n'a pas enfreint les règles, il n'y aucun résultat (de test) montrant une violation des règles", a indiqué Me Zhang.

"Malheureusement pour la Chine et le monde, cet athlète surdoué s'est retrouvé entre les mains d'une organisation internationale manipulée par certaines personnes."

Cible de nombreuses controverses durant sa carrière, Sun Yang a toujours clamé son innocence.

L'athlète avait été contrôlé à son domicile en septembre 2018. Un échantillon de sang avait été détruit au marteau et il avait indiqué pour sa défense que les contrôleurs n'avaient pas produit "les documents prouvant leur identité".

A Pékin, des Chinois interrogés se disaient mercredi "désolés" d'une "perte" pour le sport national et souhaitaient "un dénouement heureux" pour le nageur. D'autres s'interrogeaient toutefois sur la destruction de la fiole de sang "s'il croyait vraiment en son innocence".