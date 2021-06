Des centaines de chats cherchent un propriétaire à Liège: "On est à saturation pour le moment"

Situation inédite dans un refuge à Liège où les soigneurs sont débordés. 200 chats sont en attente d’adoption. Cela contraste avec ce qui s’était passé il y a un an, en pleine crise sanitaire, où les adoptions se faisaient à tour de bras. Mieux vaut adopter dans un refuge, prévient la SPA. Votre animal sera déjà identifié et stérilisé, contrairement aux chiens et chats proposés gratuitement par petites annonces sur internet.

La SRPA (Société Royale Protectrice des Animaux) de Liège est complètement saturée actuellement. Alors qu'à la même époque, l'année dernière en plein confinement, les demandes d'adoption étaient nombreuses au refuge de Cointe (sur les hauteurs de Liège), aujourd'hui les adoptants font cruellement défaut. Plus de 200 d’animaux attendent d’être adoptés et leur nombre ne cesse d’augmenter. Ce sont les chats qui sont particulièrement les plus délaissés. Le centre est complètement saturé. Cette situation contraste avec celle de l’année dernière, en pleine crise sanitaire, où ces compagnons poilus rencontraient un franc succès. Pour rappel, il est interdit par la loi d’abandonner votre chien ou votre chat sur la voie publique sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros et une peine de huit jours à trois ans de prison. L’adoption d’un animal provenant d’un refuge comme celui de la SRPA de Liège est encouragée car contrairement aux chiens et chats proposés par de petites annonces sur internet, votre animal sera déjà identifié et stérilisé. Avant d’entamer une procédure d’adoption, il est donc essentiel de se laisser un temps de réflexion et de bien se renseigner sur l’animal. Si vous souhaitez adopter, rendez-vous sur le site de la SRPA (attention, il n'est pas toujours mis à jour) ou téléphonez au refuge (04/252 96 36) pour prendre rendez-vous et organiser une visite.