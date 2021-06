Beauvais: après les intempéries, les recherches du lycéen disparu continuent

Les opérations de recherche d'un adolescent de 17 ans tombé dans la nuit de lundi à mardi à Beauvais dans la rivière Thérain, gonflée par un violent orage, ont repris mercredi, tandis que la décrue s'amorçait, a-t-on appris auprès des pompiers.

Mardi, 18 plongeurs avaient participé aux recherches, interrompues peu après 19H. Mercredi, elles ont repris vers 8H30-9H00, mais les plongeurs n'ont pas pu descendre à l'eau au premier point qu'ils avaient identifié, en raison du courant trop fort, a indiqué le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Oise.

Huit plongeurs sont mobilisés pour ce deuxième jour de recherche, auxquels doivent s'ajouter dans la journée six autres arrivant de tout le département.

Venu sur place mardi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait dit "craindre le pire" pour l'issue des recherches.

Selon la procureure de Beauvais Caroline Tharot, le lycéen aurait chuté "soudainement" dans la rivière, un affluent de l'Oise traversant la ville, sans avoir pu se rendre compte qu'il n'était plus sur la chaussée, en raison du niveau de l'eau.

Habitant Hermes, à 5 km de Beauvais, il avait passé lundi matin son oral de baccalauréat et était sorti "manifestement à l’occasion de la fête de la musique", rejoignant, selon les images de vidéo-surveillance, un groupe de jeunes dans un préau en contrebas du Thérain" où "ils avaient les pieds dans l’eau dès 23H".

Les images d'une autre caméra proche "montrent, à 23H13, cinq personnes en train de courir, le jeune homme, en avant du groupe, chutant soudainement". Deux jeunes hommes se sont immédiatement mis à l'eau pour tenter de repêcher la victime, en vain.

Mercredi, "on amorce une décrue, avec une grosse vigilance", ont indiqué les pompiers. Outre les recherches du jeune homme disparu, ils poursuivaient les opérations de pompage et d'épuisement de locaux inondés, à Beauvais et dans des communes environnantes, comme Saint-Martin-le-Noeud.