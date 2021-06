Plusieurs centres de vaccination wallons organisent des portes ouvertes: "On veut vacciner rapidement une tranche plus jeune de la population"

Afin de protéger le plus grand nombre de personnes avant les vacances, différents centres de vaccination wallons organiseront, d'ici la fin du mois de juin, des journées portes ouvertes sans rendez-vous, et des nocturnes. C'est le cas notamment à Binche où se trouvait notre journaliste Justine Roland Perez pour le RTLINFO 13H.

"Jusqu'à samedi entre 10h et 17H, les personnes âgées entre 16 et 40 ans peuvent venir se faire vacciner au centre de vaccination", détaille-t-elle. Le directeur de ce centre, Lancelot Pommerell expliquait l'objectif de ces portes ouvertes: "On veut pouvoir vacciner le plus rapidement possible une tranche plus jeune de la population". Et de compléter: "Lors des deux premières portes ouvertes, on avait vacciné des plus de 40 ans avec le vaccin Johnson&Johnson, là on voulait offrir cette possibilité aux plus jeunes. Pour ce faire, 1000 doses du vaccin Pfizer seront disponibles ici."

Dans la province du Hainaut, des portes ouvertes sans rendez-vous seront organisées aux centres de Chimay et de Binche mercredi. Ce sera également le cas à Mouscron le 25, à la Louvière le 26 et à Mons le 30 juin. Les 25, 28 et 29 juin, le centre de Soignies organisera pour sa part "des journées blanches de la vaccination" pour les 16 ans et plus.

Dans la province de Liège, des portes ouvertes sans rendez-vous sont prévues au centre de Hannut demain/mercredi, au centre de Remouchamps le 25 juin et de Waremme le 30 juin. Les centres de Herve et de Malmedy organiseront également une vaccination nocturne ce 24 juin jusque 23h00. Le centre de Pepinster proposera quant à lui des portes ouvertes et une nocturne jusque 23h00 le 24 juin.

Dans la province de Namur, le centre de Gedinne organise une nocturne jusque 22h00 ce mardi et des portes ouvertes sans rendez-vous sont annoncées au centre de Namur Expo ces 23 et 24 juin.

Dans la province du Luxembourg, c'est le centre de Virton qui ouvrira ses portes sans rendez-vous ce 23 juin.

Enfin, dans le Brabant wallon, des portes ouvertes sans rendez-vous auront lieu aux centres de Wavre ce 23 juin et de Perwez ce 25 juin.

Par ailleurs, pour les 41 ans et plus et moyennant inscription préalable, les centres de Charleroi (CEME), La Louvière, Herve, Pepinster, Malmedy et Ronquières délivreront notamment le vaccin unidose Johnson & Johnson cette semaine et en début de semaine prochaine.