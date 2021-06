Meurtre d'un ancien joaillier anderlechtois: la vie d'Anthony Braeckmans "marquée par la dépendance à l'alcool et la drogue"

La représentante du ministère public, Aurélie Dereau, a requis, mercredi, devant la cour d'assises de Bruxelles, la culpabilité de l'accusé pour l'ensemble des charges qui pèsent sur lui, soit pour assassinat, vol et port d'arme prohibé par destination. Anthony Braeckmans, un homme de 51 ans, est accusé d'avoir tué son oncle, Daniel Vander Meuter, à coups de couteau, le 5 octobre 2019 à Anderlecht.

L'avocate générale a demandé aux jurés de tenir compte des aveux de l'accusé en ce qui concerne la matérialité des faits, de l'arme trouvée sur les lieux, un couteau de cuisine, comportant l'ADN de l'accusé, et du fait qu'il portait délibérément cette arme sur lui. La magistrate a également rappelé que plusieurs coups de couteau ont été portés, "avec force et détermination", et de "la haine" que l'accusé ressentait à l'égard de son oncle.

"Il s'en est pris directement et violemment à lui puis l'a dépouillé de sa chaîne en or", a-t-elle rappelé, pour conclure que l'assassinat est établi ainsi que le vol et le fait d'avoir transporté une arme. Comme la partie civile mardi, la procureure a tenté d'anticiper les arguments de la défense en avançant que l'accusé n'était pas, au moment des faits, dans un état mental grave le rendant incapable de contrôler ses actions. Elle a estimé que le rapport du psychiatre qui a été mandaté par la défense est "intéressant sur le plan de la personnalité uniquement".

Elle a ajouté que "son état mental n'est que le reflet de ses choix, d'une vie marquée par la dépendance à l'alcool et à la drogue" et que cela "n'a rien à voir avec un trouble mental partiel".

Anthony Braeckmans, âgé de 51 ans, est accusé de meurtre avec préméditation sur son oncle, Daniel Vander Meuter. L'ancien artisan joaillier, âgé de 89 ans, avait été découvert mort chez lui, rue Homère à Anderlecht, le 6 octobre 2019, par son petit-fils. Il avait reçu plusieurs coups de couteau. Il est apparu, dès l'enquête de voisinage et les premières auditions des proches de la victime, que la relation de Daniel Vander Meuter avec son neveu s'était détériorée ces dernières années à la suite de délits commis par ce dernier dans le cadre d'un trafic de drogue.

Avant cela, Anthony Braeckmans avait régulièrement été aidé financièrement par sa tante, l'épouse de Daniel Vander Meuter, jusqu'au décès de celle-ci il y a quelques années.

Anthony Braeckmans est en aveu de la matérialité des faits, mais il conteste avoir eu l'intention de tuer son oncle. Il a déclaré que ce dernier avait refusé de lui donner une photo de sa tante, qu'il l'avait traité comme un moins que rien et lui avait craché dessus. Il avait alors réagi, avait sorti le couteau qu'il portait et avait poignardé l'homme âgé et malade.