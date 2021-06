"On dirait un mélange entre un papillon et une libellule, quel est cet insecte magnifique?" demande Geoffrey

Geoffrey de Blaton, en province de Hainaut, était chez lui quand il a aperçu un insecte qu'il n'avait jamais vu auparavant. "Un mélange entre un papillon et une libellule. C'était magnifique", nous décrit le Blatonien en déclenchant le bouton orange Alertez-nous pour nous soumettre ses interrogations liées à cette espèce.

Après avoir observé la photo prise par Geoffrey, Vincent Louwette, guide nature de Natagora, nous apprend que l'espèce photographiée est en fait un papillon de nuit dont le nom latin est Pterophotus pentadactylus. Cette espèce est très commune dans nos régions et à moins de 1.000 mètres d'altitude.

Les carnets nature de Jessica nous offrent une belle présentation de cet insecte qui paraît comme immaculé, grâce à sa couleur blanche et que les plus fins observateurs décrivent habituellement grâce à sa forme qui imite la lettre T.

"Ce papillon de nuit est en général observable à partir du crépuscule et pendant la nuit. Attiré par la lumière, il est très mobile la nuit et aime se cacher dans des liserons. Il passe l'hiver à l'état de chenille", nous décrit l'experte de la nature.

Ces papillons de nuit blancs ne laissent personne indifférent. C'est pourquoi, dans certains cultures, il possède une haute portée symbolique.

Selon le site internet Paranormal Authority, dans certaines cultures, "voir un papillon blanc peut symboliser un changement important dans une vie mais il peut aussi symboliser des plaisirs simples et beaux. Le papillon lui-même est un insecte simple mais doux et beau. Lorsque vous voyez un papillon blanc, essayez de vous détendre et de profiter de la beauté de ce qui vous entoure. Si vous êtes au milieu de quelque chose, détendez-vous et n'oubliez pas de sourire."

Dans certaines autres cultures d'Amérique du sud, le papillon blanc est assez rare et peut signifier un passage de deuil, et le blanc représente la couleur de l'espoir.