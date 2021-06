La banque Morgan Stanley interdit aux non vaccinés l'accès à ses bureaux new-yorkais

(Belga) La banque Morgan Stanley imposera à partir du 12 juillet à ses employés et sous-traitants mais aussi à ses clients et visiteurs d'être vaccinés contre le Covid-19 s'ils veulent accéder à l'un de ses bureaux à New York.

Cette nouvelle règle a été présentée dans un message interne signé par le responsable des ressources humaines de l'entreprise Mandell Crawley, a indiqué à l'AFP une source proche de la banque d'affaires mercredi. Elle s'applique aux bureaux accueillant un nombre important de personnes dans la métropole et ses alentours. Certaines divisions ont déjà créé des espaces réservés aux personnes vaccinées, a précisé cette source. Il s'agit désormais de l'étendre à l'ensemble des services. Les employés ont jusqu'au 1er juillet pour dire s'ils sont ou non vaccinés contre le Covid. Le patron de la banque américaine James Gorman avait indiqué la semaine dernière que 90% du personnel de retour au bureau était déjà vaccinés. Une fois la règle mise en oeuvre, tous les employés pourront abandonner le masque et les règles de distanciation physique. Les personnes non vaccinées devront être en télétravail. Pour entrer dans les locaux de la banque, les clients et visiteurs devront déclarer sur l'honneur qu'ils ont bien reçu le sérum contre le Covid-19. M. Gorman pousse pour le retour au bureau de ses employés. "Si vous pouvez aller au restaurant à New York, alors vous pouvez venir au bureau et on vous veut au bureau", avait-il déclaré lors d'une conférence le 14 juin. Il y aura de la flexibilité, a-t-il promis. Mais si début septembre les employés ne sont pas de retour au bureau, "je serai très déçu", a-t-il conclu. (Belga)