EuroSkills Graz - Dix-neuf "Red Bears" représenteront la Belgique au championnat européen des métiers

(Belga) Le Championnat européen des métiers techniques et technologiques se tiendra du 23 au 25 septembre 2021, ont confirmé WorldSkills Europe et le comité d'organisation d'EuroSkills Graz, selon un communiqué de WorldSkills Belgium diffusé mercredi. Les 19 jeunes qui composent l'équipe des Red Bears et représenteront la Belgique à Graz, en Autriche, devront s'imposer parmi plus de 320 concurrents de moins de 25 ans.

Comme les sportifs de haut niveau, ils continueront à se préparer cet été pour affiner leurs compétences, avec l'aide de coachs professionnels qui les aideront à parfaire leur technique dans les moindres détails et à travailler leur mental pour être prêts à affronter toutes les situations, a souligné WorldSkills Belgium, l'association belge en charge de la promotion des métiers techniques et technologiques. L'équipe concourra dans 16 métiers, trois d'entre eux se déroulant en équipe (aménagement de parcs et jardins, robotique et mécatronique). Parmi les 19 jeunes qui composent le Belgian Team, cinq bénéficient déjà d'une expérience internationale puisqu'ils ont représenté la Belgique lors du Mondial de Kazan, en Russie, en août dernier. Il s'agit d'Alexandre Stamatiadis en coiffure, Harisson Reale et Pierre Schyns en mécatronique, Antoine Maréchal en technologie automobile et Julien Ramlot en maçonnerie. Thibault Martin et Valentin Servais tenteront, quant à eux, de se distinguer en aménagement des parcs et jardins. Aymeric Chaouche espère s'illustrer en art floral et Simon Burton en boulangerie. Jérôme Pirotte se défendra en conception mécanique et Curtis Mulpas en cuisine. Wouter De Meester espère s'imposer en ébénisterie, tout comme Kelly Dos Santos Ferreira en esthétique et le duo composé de Louis Heyeres et Youssef Rami en robotique. Dorian Grandmont tentera d'exceller en menuiserie, Valerie Hauspie en peinture et décoration, et Kevin Deltour en soudage. Enfin, Laura Durieux essaiera de se surpasser en technologies du web. L'événement EuroSkills devait initialement se tenir en septembre 2020 mais avait été reporté à deux reprises en raisons de la pandémie de Covid-19, d'abord en janvier 2021, puis sans prévision de dates. (Belga)