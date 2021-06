Pénurie d'eau, malnutrition, extinction d'espèces en 2050: que pensent les enfants du projet de rapport alarmant des experts climat?

Notre planète souffre de plus en plus des changements climatiques. Selon un projet de rapport des experts-climat des Nations-Unies, les perspectives sont alarmantes : si la température moyenne grimpe de 2 degrés, 420 millions de personnes supplémentaires feront face à des "canicules extrêmes". Le rapport pointe aussi la montée des eaux, un phénomène qui a déjà commencé et qui menace encore de très nombreuses villes côtières. Sans oublier la pénurie d'eau, l'exode, la malnutrition et l'extinction d'espèces.

Que pensent les plus jeunes de ces prévisions ? Ceux à qui nous allons léguer cette planète sont-ils préoccupés par ce qui est en train de se passer ? Nos reporters Halima Moane Sahli et Sylvain Winance sont allés à leur rencontre à Gosselies pour recueillir leur avis. Certains semblent tout à fait conscients des enjeux, malgré leur jeune âge. "Oui, ça m'inquiète, a répondu Cyril, un écolier interrogé à la sortie des cours. Car après, on ne sera pas tous bien [sur Terre]. Il faut vraiment faire attention et penser aux autres qui vivront la pollution dans 30 ans".

"La planète, c'est vivant, en fait. Je pense que plus tard, il n'y aura plus que de la pollution, la planète n'existera plus, il n'y aura plus que des déchets", prévoit une autre fillette, plus pessimiste.

D'autres ont du mal à se projeter et ne semblent pas se rendre compte de l'urgence de la situation. "Je m'en fiche un peu, mais si un jour la Terre ne va pas bien, là, je ne m'en ficherai pas", dit une écolière.