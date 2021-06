Face à la hausse de la criminalité, Biden hausse le ton sur les armes à feu

Le président américain Joe Biden présente mercredi de nouvelles mesures pour tenter de limiter la circulation des armes à feu, sur fond d'augmentation de la criminalité à travers les Etats-Unis, sujet dont se sont emparés ses adversaires républicains.

Avec une hausse de 30% des homicides dans les grandes villes du pays, l'année 2020 fut l'une des plus meurtrières depuis un quart de siècle. Et les données les plus récentes montrent que cette tendance n'épargne aucune ville: grandes ou petites, démocrates ou républicaines.

Si la hausse est bien réelle, l'analyse de ses causes, et des réponses à y apporter, est - sans surprise - très différente suivant le positionnement sur l'échiquier politique américain.

Le camp républicain martèle que la dégradation de la situation est liée aux réformes de la police adoptées - ou envisagées - par certaines municipalités après les grandes manifestations de l'été, même si le fait que presque tous les centres urbains soient touchés par le phénomène affaiblit la portée de cet argument.

Pour la Maison Blanche, le débat sur la réforme de la police est important et légitime. "Mais il y a des mesures que le président peut prendre pour essayer de réduire la criminalité", explique Jen Psaki, porte-parole de Joe Biden. "Et une part importante de cet effort doit être, selon lui, des mesures d'encadrement de vente et d'achat des armes à feu".

Comment faire bouger les lignes alors que le Congrès, profondément divisé sur le sujet, refuse de bouger? "Il peut utiliser le poids de la parole présidentielle et d'autres leviers", a-t-elle répondu, évasive, consciente de la marge de manoeuvre limitée du locataire de la Maison Blanche.

Début avril, déjà, il avait dénoncé l'"épidémie" de la violence par armes à feu aux Etats-Unis, jugeant qu'elle était une "honte internationale". Il avait à cette occasion signé six décrets, à la portée cependant limitée. Une de ces mesures visait à lutter contre les "armes fantômes", qui sont fabriquées de manière artisanale, parfois avec une imprimante 3D, et n'ont pas de numéro de série.

- Lutte contre le trafic des armes -

Mardi, le ministère de la Justice a annoncé la création de cinq unités pour s'attaquer au trafic des armes à feu. Elles se focaliseront sur New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco et Washington, qui ont enregistré une forte hausse des homicides depuis un an et demi.

Réunissant des procureurs fédéraux, des policiers spécialisés et des acteurs locaux, elles "enquêteront et démantèleront les réseaux qui font entrer des armes criminelles dans nos communautés avec des conséquences tragiques", a expliqué le ministre Merrick Garland.

Les âpres débats au Congrès devraient se poursuivre. Mais cinq mois après l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, les républicains, qui peinent jusqu'ici à trouver un angle d'attaque contre le président démocrate, semblent déterminer à appuyer sur les statistiques inquiétantes de la criminalité.

Pour l'élu de Caroline du Nord, Richard Hudson, le discours de Joe Biden ne changera rien. "Les appels à couper les fonds de la police ont entraîné une hausse dangereuse de la criminalité. La réponse du président Biden: proposer encore de nouvelles restrictions sur les armes à feu qui ne touchent que les citoyens respectueux de la loi", a-t-il tweeté.

"Plutôt que de l'encadrement des armes à feu, nous avons besoin de soutenir nos policiers", a-t-il ajouté, avec le mot-clé #BidenCrimeCrisis.

"Concept de base que les démocrates n'ont pas l'air de comprendre: les criminels ne respectent pas les lois sur les armes", a ironisé de son côté son collègue Andy Biggs.