Les démocrates annoncent la création d'une commission d'enquête sur l'assaut du Capitole

(Belga) La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a annoncé jeudi la création d'une commission spéciale sur l'assaut meurtrier du Capitole mené le 6 janvier par des partisans de Donald Trump, après le blocage par les républicains d'une commission d'enquête indépendante.

"Ce matin, avec grande solennité et tristesse, j'annonce que la Chambre va établir une commission spéciale sur l'insurrection du 6 janvier", menée lorsque les parlementaires américains étaient réunis pour certifier la victoire de Joe Biden face au milliardaire républicain lors de la présidentielle de novembre 2020. "Il est fondamental que nous recherchions la vérité sur ce qu'il s'est passé et que nous nous assurions qu'une attaque comme celle-ci ne puisse pas se reproduire", a poursuivi la cheffe des démocrates au Congrès. Fin mai, les chefs républicains s'étaient opposés à la création d'une commission indépendante, avec cinq membres choisis par les démocrates et cinq autres choisis par les républicains, sur le modèle exact de celle créée après les attentats du 11 septembre 2001. Ils estimaient que les investigations parlementaires déjà en cours et le travail de la police suffisaient. Faute de soutien suffisant, même si six sénateurs républicains s'étaient ralliés aux démocrates, le Congrès n'avait pas approuvé son lancement. Un mois plus tard, les démocrates annoncent donc cette nouvelle commission, censée centraliser les multiples enquêtes parlementaires déjà lancées. Composée d'élus, elle risque d'être perçue comme moins impartiale. "J'estime absolument qu'il aurait été préférable d'avoir une commission extérieure", a admis Nancy Pelosi en conférence de presse jeudi. "Mais je n'ai aucune intention de me détourner de nos responsabilités", a-t-elle poursuivi en disant espérer que le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, nomme "des gens responsables" pour siéger à la commission spéciale. "Il est évident que les républicains ont peur de la vérité", a-t-elle asséné. Nancy Pelosi n'a pas donné d'échéance pour la remise d'un rapport final. "Le calendrier prendra aussi longtemps qu'il leur faudra pour mener leur enquête sur les causes" de l'assaut", a-t-elle souligné. Depuis janvier, la police fédérale a déployé des moyens considérables pour identifier les quelque 800 personnes impliquées dans l'assaut du Capitole, qui avait choqué l'Amérique. Jusqu'ici, 500 ont été retrouvées et inculpées pour des chefs plus ou moins lourds. (Belga)