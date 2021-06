Ivre, il poignarde son rival amoureux en plein cœur dans un coin sombre de Gilly: sa peine est tombée

Un homme a écopé de cinq ans avec sursis pour avoir tenté de tuer son rival amoureux à Gilly.

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a réformé un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Charleroi qui avait condamné D.J., 40 ans, à une peine de six ans de prison ferme pour une tentative d'assassinat.



La cour n'a pas retenu la circonstance aggravante de préméditation et a prononcé une peine de cinq ans, assortie d'un sursis probatoire de quatre ans pour ce qui excède la détention préventive subie. D.J a porté un coup de couteau à M.N, son rival amoureux, le 10 août 2019 à minuit, rue Pirmez à Gilly, dans un endroit sombre et désert. Les deux hommes étaient en état d'ivresse.

Plus tôt dans la journée, D.J. avait envoyé plusieurs messages à son rival lui annonçant notamment : "Ton trou est fait". Ce soir-là, la victime, qui s'était rendue sur place avec sa compagne, avait reçu un premier coup de barre de fer à l'épaule avant un coup de couteau dans la poitrine. La victime, touchée au cœur et à l'un des poumons, avait survécu.