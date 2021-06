Décès suspect d'un bébé d'un an à Dinant: la maman et le beau-père interpellés après ses funérailles

Un bébé né le 28 mai 2020 est décédé le jeudi 17 juin 2021 dans des conditions suspectes, à Bouvignes (Dinant). Ce jeudi, la maman et le beau-père du garçonnet ont été interpellés après ses funérailles, indique le parquet de Namur, qui confirme une information de l'Avenir.



Le bébé avait été pris en charge par les secours puis héliporté vers le Mont-Légia, où il est décédé. Une autopsie du corps a été réalisée. "Un juge d'instruction a été saisi dans le cadre de ce dossier fort délicat. Il mène une enquête à charge et à décharge sur les causes et circonstances du décès. Je peux confirmer que la maman et le beau-père ont été interpellés et sont entendus ce jeudi en fin de journée. À ce stade, ils restent présumés innocents. Le juge d'instruction veut des explications en fonction du rapport d'autopsie. Ce dernier décidera, au terme de leur audition, s'il maintient ou lève la privation de liberté, s'il les inculpe ou s'il les place sous mandat d'arrêt", indique-t-on au parquet de Namur.