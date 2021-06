Un homme âgé retrouvé inconscient dans sa salle de bain à Schaerbeek: une intoxication au monoxyde de carbone

Un homme âgé a été retrouvé inconscient chez lui, victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, jeudi soir, à Schaerbeek, selon les pompiers de Bruxelles. Il a été transporté à l'hôpital, où il a reçu de l'oxygène dans un caisson hyperbare. La cause de l'intoxication était un chauffe-eau défectueux.



L'habitant a été retrouvé inconscient dans la salle de bain de son domicile, avenue Felix Marchal à Schaerbeek, jeudi soir vers 18h30. Lorsque l'ambulance est arrivée sur les lieux, le détecteur de CO (monoxyde de carbone) des ambulanciers s'est immédiatement déclenché. Ceux-ci ont alors rapidement aéré l'appartement et évacué l'homme âgé et son épouse.

Cette dernière était indemne, mais son mari, lui, a dû être emmené à l'Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek, où il a reçu de l'oxygène dans un caisson hyperbare. Ses jours ne sont plus en danger. "La cause de l'intoxication était un chauffe-eau défectueux, une évacuation défectueuse des gaz de chauffage et une mauvaise ventilation", a expliqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Nous soulignons encore une fois l'importance de faire installer un appareil conforme par un technicien agréé, de l'entretenir régulièrement et de faire les contrôles obligatoires. Il est également primordial de prévoir une ventilation et un apport régulier d'air frais dans la pièce. Une bonne évacuation des gaz de combustion est aussi nécessaire", a-t-il recommandé.