Nuages sur l'ouest et le centre, éclaircies sur l'est

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour ce vendredi après-midi, un ciel très nuageux avec quelques pluies qui progresseront de l'ouest vers le centre du pays. Dans le sud-est, il y aura davantage d'éclaircies. Les maxima oscilleront entre 17 et 22 degrés.

Vendredi soir et la nuit prochaine, il y aura encore quelques averses sur une bonne moitié ouest du pays. Sur l'est, on notera un retour des éclaircies. Les minima iront de 8 à 15 degrés. Samedi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses qui pourront toucher l'ensemble des régions l'après-midi et devenir orageuses. Les températures maximales se situeront entre 19 et 25 degrés. Dimanche, il fera plus chaud mais instable avec un risque croissant d'orage. Le mercure grimpera jusqu''à 27 degrés. En début de semaine prochaine, la tendance orageuse persistera et il y aura une baisse progressive des températures. (Belga)