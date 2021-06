Réouverture du centre aquatique de Charleroi-les-Bains après 10 mois de travaux: le bâtiment a subi un important lifting

Les responsables de la Régie communale autonome (RCA) de Charleroi ont dévoilé le bâtiment rénové du centre aquatique de Charleroi les Bains à Loverval. Avec ses nouveaux vestiaires, douches et toilettes, il a subi, au cours des 10 derniers mois, un important lifting. Ces travaux ont permis de rénover complètement le bâtiment des années 60. Il y a quelques années, les efforts de rénovation avaient été localisés au niveau des bassins. C'est cette fois l'extérieur et l'intérieur du bâtiment qui en ont bénéficié pour un montant de travaux de 1,8 million d'euros.

Ces travaux ont consisté en la mise en conformité électrique et incendie, la rénovation et mise aux normes des vestiaires, la rénovation des douches et des toilettes, l'installation d’un ascenseur pour les PMR, la rénovation de l’étanchéité des terrasses et toitures, le remplacement de l’ensemble des châssis, la rénovation complète de la cafétéria avec création d’un espace permettant la réalisation d’une cuisine et la mise en valeur du bâtiment par un éclairage LED extérieur et intérieur.

La piscine en plein air de la région carolo est un bijou architectural. L’ensemble des bâtiments sont l’œuvre de Jacques Depelsenaire, architecte des années 50. Celui-ci avait réalisé auparavant le palais de justice de Charleroi.

Le centre se prépare pour l'été

Vu la situation sanitaire, les responsables de la RCA ont prévu deux plages horaires principales pour accéder cet été au centre : de 10 à 14h et 14h30 à 18h30. Une jauge de 600 personnes est prévue pour chacune des périodes. Des créneaux horaires ont également été programmés pour les nageurs sportifs et un accueil nocturne est prévu du lundi au vendredi de 19h00 à 21h00. La réservation préalable est obligatoire. Il y a des tarifs simplifiés, avec un incitant à venir en matinée : 4€/3€ le matin – 6€/4€ l’après-midi. La sécurité des nageurs sera assurée par 12 surveillants de bassins qui garantiront une ouverture hebdomadaire de 87h. La sécurité du public est également assurée par un service de gardiennage. Une cafétaria est ouverte tous les jours d’ouverture de la piscine. Il est également possible d’y louer des clubs pour se détendre au mini-golf.

Le passage de l’Allée des Cygnes entre les étangs sera fermé durant tout l’été pour protéger les piétons, notamment les enfants, en cette période de forte affluence. En partenariat avec le TEC, la ligne 21 est prolongée jusqu’au Centre, mettant la piscine à 250 mètres à pied du dernier arrêt.