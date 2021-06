Tentative de meurtre dans un centre de la Croix-Rouge à Melreux: avez-vous vu Ashraf Latif?

Diffusé à la demande de Monsieur le Juge d’instruction Goffinet à Marche-en-Famenne le 25/06/2021.

Dans le cadre d’une tentative de meurtre commise le 15 juin 2021 au centre de la Croix-Rouge situé rue de Durbuy à Melreux, la police recherche activement Ashraf LATIF.

Cet individu est de nationalité pakistanaise. Il s’exprime en ourdou et un peu en anglais. Il est âgé de 32 ans, mesure 1m80 et est de corpulence robuste. Il a de courts cheveux foncés et une barbe. Il est en possession d’un sac à dos noir.

Si vous avez vu Ashraf LATIF ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs. La discrétion est assurée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.