Affaire Delphine Jubillar: des proches décrivent son mari comme quelqu'un qui aimait se montrer

Cédric Jubillar a été mis en examen et écroué vendredi pour "homicide volontaire par conjoint", six mois après la disparition de son épouse, Delphine, 33 ans, infirmière et mère de leurs deux enfants. Il conteste toute implication.

Au micro de BFM TV, une collègue de la jeune infirmière se confie. Elle décrit une femme aimante qui n'avait pas pour habitude de se mettre en colère. "Elle adorait son travail. C'était une maman formidable, c'était quelqu'un qui aimait et adorait ses enfants, qui aurait tout fait pour ses enfants: elle faisait des gâteaux etc. Ses enfants, c'était sa vie", explique-t-elle. Pour cette collègue et amie, une disparition volontaire est inconcevable. "C'est une personne qui est nette dans sa tête", confie-t-elle.

De toute façon la nuit, les infirmières ça dort

Selon cette amie, la personnalité de Delphine s'opposait radicalement à celle de son mari. "Delphine était très souriante, très chaleureuse, c'était quelqu'un qui aurait donné sa chemise... lui, il faut qu'il se montre. Arriver à son mariage avec une Ferrari, sachant que vous faites un mariage avec 25 personnes", raconte-t-elle à nos confrères de BFM TV. Elle affirme que Cédric Jubillar n'hésitait pas à rabaisser sa femme en présence de leurs proches. Selon elle, il ne prenait pas au sérieux le travail d'infirmière de sa femme. "De toute façon la nuit, les infirmières ça dort", aurait-il déjà lancé.