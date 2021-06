Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Israël: masque de nouveau obligatoire dans les lieux fermés -

Israël a rétabli vendredi l'obligation de port du masque dans les lieux publics fermés et les entreprises après une hausse des cas, dans un pays qui se targuait d'être sorti en premier de la crise sanitaire grâce à une vaste campagne de vaccination.

Depuis le 15 juin, les Israéliens n'étaient plus tenus de porter un masque, alors que plus de la moitié de la population a reçu deux doses de vaccin.

Mais les autorités sanitaires ont mis en garde ces derniers jours contre la propagation du variant Delta, apparu en Inde et réputé plus virulent que les autres.

- Propagation aux îles Fidji -

Les autoritaires sanitaires des Fidji ont reconnu, pour la première fois jeudi soir, que l'épidémie s'était largement propagée au sein de la population de l'archipel du Pacifique sud où le variant Delta est apparu en avril.

Cependant, le gouvernement continue à rejeter les appels à un confinement, estimant qu'il ne serait pas respecté et qu'il se révèlerait inefficace.

- Australie: plusieurs quartiers de Sydney confinés -

Les autorités australiennes ont ordonné vendredi le confinement de quatre quartiers du centre de Sydney pour tenter de juguler la propagation du variant Delta.

Un total de 65 personnes ont été testées positives cette semaine, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes de l'aéroport de Syndey jusqu'aux hôtels de quarantaine.

- "Excellent" pronostic de récupération de l'odorat -

La perte de l'odorat, ou anosmie, liée à une infection au Covid-19, présente un "excellent pronostic" de récupération à un an, selon une étude strasbourgeoise publiée dans le Journal de l'Association américaine de médecine (Jama).

L'étude porte sur une cohorte de 97 patients infectés, avec une "perte d'odorat aiguë au-delà de 7 jours". Elle montre que 84,3% des patients étaient "objectivement rétablis" après 4 mois et que "96,1 se sont objectivement rétablis en 12 mois".

- Plus d'un Cubain sur 5 a reçu une dose de vaccin maison -

Plus d'un Cubain sur cinq a reçu une dose d'un des vaccins développés sur l'île, ont indiqué jeudi des scientifiques cubains, avant même l'autorisation d'usage d'urgence, attendue dans les prochaines semaines.

- Khamenei reçoit une dose de vaccin iranien -

Le guide suprême iranien a reçu vendredi une première dose d'un vaccin de conception et de fabrication iranienne, non encore homologué par les autorités sanitaires de la République islamique, ont annoncé ses services.

Agé de 81 ans, l'ayatollah Khamenei a reçu "une première dose du vaccin iranien contre le coronavirus", indique un message sur son compte Twitter officiel.

- Plus de 3,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.903.064 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 603.178 décès. Le Brésil, qui compte 509.141 morts, est suivi par l'Inde (393.310), le Mexique (232.068) et le Pérou (191.286), pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

