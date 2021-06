Au moins quatre morts et 159 personnes portées disparues à Miami Beach

(Belga) L'effondrement d'un immeuble résidentiel près de Miami a provoqué la mort d'au moins quatre personnes et les autorités restent encore sans nouvelles de 159 autres, a déclaré vendredi la maire du comté de Miami-Dade.

"Le nombre de personnes dont nous sommes sans nouvelles est monté à 159. De plus, nous confirmons une hausse du bilan des morts qui est désormais de quatre", a dit Daniella Levine Cava lors d'une conférence de presse. Les autorités gardent cependant un espoir de retrouver des personnes vivantes dans l'immeuble qui s'est effondré tôt jeudi en Floride, malgré l'ampleur des dégâts et l'aspect compact des décombres. "Nous allons poursuivre les opérations de recherches et de secours car nous gardons encore un espoir de retrouver des personnes vivantes", a ajouté Daniella Levine Cava. Les secouristes "sont extrêmement motivés par la perspective de retrouver des gens. Il nous faut les obliger à effectuer leurs rotations, cela montre combien leur motivation est forte". Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s'est rendu sur les lieux de la catastrophe et a déclaré l'état d'urgence local "pour permettre le déploiement de toutes les ressources nécessaires." Le président Joe Biden a promis du renfort fédéral. (Belga)