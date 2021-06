Jürgen Conings - Près d'un millier de personnes rendent un dernier hommage à Jürgen Conings

(Belga) Près d'un millier de personnes se sont rassemblées vendredi soir au funérarium de Maasmechelen pour rendre un dernier hommage au militaire Jürgen Conings, dont le corps sans vie a été découvert dimanche dernier dans le parc national de la Haute Campine, dans le Limbourg, au bout de 35 jours de traque. Au total, 900 faire-part de décès ont été distribués.

Les premières personnes sont arrivées vers 18h30, une demi-heure avant le début de la commémoration. En concertation avec la partenaire du défunt, le directeur du funérarium, Maartens Stulens, a décidé de les faire entrer plus tôt afin de mieux répartir l'affluence et que chacun puisse dire au revoir au soldat en toute tranquillité. Ce dernier adieu s'est passé dans le calme, comme cela avait été demandé par la compagne de Jürgen Conings. La police locale de Lanaken-Maasmechelen a supervisé la circulation autour du bâtiment. Pendant des semaines, les forces de l'ordre ont recherché le militaire d'extrême droite en cavale. Il avait quitté la caserne militaire de Bourg-Léopold le lundi 17 mai, emportant des armes avec lui. Avant de prendre la fuite, le militaire avait laissé des lettres d'adieu, dans lesquelles il menaçait de s'en prendre aux structures de l'État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le célèbre virologue Marc Van Ranst. Ce dernier avait été placé en lieu sûr où il a vécu reclus et sous surveillance policière pendant cinq semaines. L'enquête judiciaire a montré que Jürgen Conings s'est suicidé au moyen d'une arme à feu. Demain/samedi, une cérémonie de crémation aura lieu en cercle restreint. Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be. (Belga)