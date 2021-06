Coronavirus - Le Bangladesh se reconfine

(Belga) Le Bangladesh se reconfinera de nouveau dès lundi durant une semaine, afin d'endiguer l'augmentation du nombre de contaminations par le nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement vendredi.

"Un confinement strict entrera en vigueur dans le pays à partir de lundi", indique un document officiel, alors que le pays a recensé 108 décès dus au Covid-19 vendredi, soit le nombre le plus élevé enregistré en 24 heures depuis le 12 avril. Le nombre de cas de coronavirus a augmenté après la levée progressive des mesures sanitaires mises en place. L'arrivée du variant Delta et l'approvisionnement insuffisant en vaccins ont aggravé la situation au cours du mois écoulé. Le Bangladesh a été contraint d'interrompre sa campagne de vaccination fin avril lorsque l'Inde a cessé l'exportation des sérums anti-Covid-19. Le 20 juin, le programme a repris, grâce à plus d'un million de vaccins Sinopharm fournis par le gouvernement chinois. Le Bangladesh cherche cependant toujours désespérément à trouver d'autres pays d'où importer des vaccins. Le système de santé du Bangladesh est controversé. Le pays compte environ 160 millions d'habitants, mais a effectué moins de 6,5 millions de tests depuis le début de la pandémie. Jusqu'à présent, 872.935 infections ont été confirmées, tandis que 13.868 personnes sont décédées des suites du virus.