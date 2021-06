Coronavirus - Le variant Delta responsable de la forte hausse des contaminations en Afrique du Sud

(Belga) Le variant Delta, très contagieux, est à l'origine de la hausse importante des contaminations au coronavirus en Afrique du Sud, ont annoncé samedi des scientifiques, tandis que le gouvernement songe à de nouvelles restrictions.

Pays le plus touché sur le continent, l'Afrique du Sud a enregistré officiellement samedi 18.762 nouvelles contaminations, un record pour l'année 2021. Au total, près d'1,9 million de personnes ont été atteintes par le Covid, dont 59.621 qui en sont décédées, pour une population de 58 millions d'habitants. Le pays subit de plein fouet une troisième vague qui met à l'épreuve un système de santé fragile. "Nous sommes entrés dans une phase exponentielle de la pandémie, avec des chiffres qui augmentent très, très rapidement et qui vont continuer à le faire pendant plusieurs semaines", a mis en garde Tulio de Oliveira, un des principaux experts en virologie du pays. Le variant Delta, apparu pour la première fois en Inde, "semble désormais dominer les infections en Afrique du Sud", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Pour lutter contre la propagation de ce variant, "nous allons prendre des mesures de restrictions, de manière urgente", a souligné Koleka Mlisana, responsable d'un comité scientifique qui conseille le gouvernement sur la pandémie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait déjà renforcé à la mi-juin les mesures de lutte contre le coronavirus, prolongeant le couvre-feu d'une heure et imposant un contrôle plus strict de la vente d'alcool. Il devrait annoncer de nouvelles restrictions lors d'une allocution dimanche. Avec près de 60% du nombre total d'infections, le Gauteng, poumon économique du pays et province la plus peuplée, qui abrite notamment la capitale administrative Pretoria et le centre financier de Johannesburg, est l'épicentre actuel de l'épidémie. Les hôpitaux y sont dans une situation difficile et les autorités sanitaires ont commencé à évacuer des patients vers des zones moins touchées. La campagne de vaccination a démarré avec difficultés en février, et seules 2,4 millions de personnes sont jusqu'à présent intégralement vaccinées. Identifié pour la première fois en Inde, où il s'est diffusé à partir d'avril, le variant Delta est désormais présent dans au moins 85 pays, selon l'OMS. (Belga)