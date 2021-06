Mali: sept soldats tués dans une attaque au centre du pays

(Belga) Sept soldats maliens ont été tués vendredi lors de deux raids simultanés sur des postes militaires dans le centre du pays, a annoncé samedi l'armée.

Ces attaques ont visé notamment un poste militaire dans le village de Boni, où dix soldats maliens avaient déjà été tués en février. Les troupes ont "vigoureusement repoussé" des "attaques simultanées" menées dans ce village vendredi après-midi, ont indiqué les Forces armées maliennes sur leur page Facebook. Plus tôt dans la journée, 15 Casques bleus des Nations unies, dont un Belge et plusieurs Allemands, avaient été blessés dans le nord du pays dans une attaque au véhicule suicide contre une position temporaire. Le Mali est aux prises depuis 2012 à une insurrection islamiste qui a fait des milliers de morts militaires et civils. (Belga)