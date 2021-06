Nouveau le 1er juillet - Augmentation de plusieurs allocations sociales

(Belga) A partir du 1er juillet, plusieurs allocations sociales (retraites, chômage, indemnités de maladie ou invalidité) vont augmenter en vertu d'un accord sur la répartition de l'enveloppe bien-être conclu à la mi-avril par les partenaires sociaux. Le gouvernement a débloqué à cet effet un budget de 700 millions d'euros pour les deux prochaines années.

Les chômeurs complets verront notamment leurs allocations minimales augmenter: de 2% pour les cohabitants, 2,4% pour les isolés et 3,5% pour les chefs de ménage. De même, les allocations minimums pour chômage temporaire seront majorées de 3,5%. Les pensions minimums augmenteront pour leur part de 2%. Cette hausse est indépendante de l'augmentation déjà promise pour les pensions les plus basses. Plus spécifiquement, les pensions d'invalidité des ouvriers mineurs augmenteront de 2,5 % . Les minima de l'assurance maladie et invalidité (AMI) seront, eux, augmentés comme suit: +2,5% pour les travailleurs réguliers chefs de ménage et + 2% pour toutes les autres catégories (isolés, travailleurs réguliers cohabitants, travailleurs irréguliers). Les allocations minimums dans le cadre des accidents de travail et maladies professionnelles vont, elles, croître de 2%. Les allocations pour le congé parental vont aussi augmenter: ainsi les parents isolés qui prennent soin d'un enfant verront leurs indemnités augmenter de 2,4%, tout comme ceux qui bénéficient d'un crédit-temps 1/5e pour soins à un enfant. Enfin, les allocations d'assistance (revenu d'intégration sociale, Grapa et allocations de remplacement de revenus pour personnes handicapées) seront également majorées de 2%. Par ailleurs, les prestations en matière de droit passerelle pour les travailleurs indépendants augmenteront de 2%. Ces travailleurs profiteront également d'une revalorisation de leurs indemnités d'incapacité de travail et de maternité, ainsi que des allocations de congé parental d'accueil et de congé d'adoption. (Belga)