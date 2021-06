Conflit au Yémen - 111 combattants loyalistes et rebelles tués à Marib en trois jours

(Belga) Des combats violents ces trois derniers jours à Marib, dans le nord du Yémen, ont tué au moins 111 combattants parmi les forces loyalistes et les rebelles Houthis, qui se livrent une bataille acharnée pour le contrôle de cette région stratégique, selon des responsables militaires gouvernementaux.

Les combats ont entraîné la mort de 29 membres des forces gouvernementales et de plus de 82 rebelles entre jeudi et la nuit de samedi à dimanche, ont affirmé des sources militaires propouvoir à l'AFP. (Belga)