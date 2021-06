Un motard fait une chute de 5 mètres à Ougrée

Un accident de la circulation est survenu dimanche après-midi à hauteur de Renory. Une voiture et une moto sont entrées en collision sur le quai Mickiels, à Ougrée (Seraing), ont indiqué les pompiers de Liège.



Le motard a ensuite été projeté et est retombé du côté des voies de chemin de fer, environ 5 mètres en contrebas de la chaussée. Le motard est blessé mais on ignorait dimanche vers 15h30 la gravité de ses blessures.