La plus jeune survivante du naufrage du ferry Herald of Free Enterprise est décédée à 34 ans

La plus jeune survivante de la catastrophe du ferry de Zeebrugge est décédée à l'âge de 34 ans après un long combat contre une addiction à des substances illicites, rapporte The Sun.

Carly Zutic, de Dumfries, n'avait que neuf semaines lorsque son père soldat a nagé pour la mettre en sécurité avec son "bébé tenu par la bouche" à la suite d'une catastrophe maritime qui avait tué 193 personnes.

Vers 18 heures, le 6 mars 1987, le ferry Herald of Free Enterprise de la compagnie Townsend Thoresen qui assurait la liaison transmanche entre Zeebruges et Douvres, s'est retourné sur le côté à l'extérieur de Zeebrugge, en Belgique, alors qu'il se dirigeait vers Douvres, Kent.

Sur 459 personnes présentes à bord, 193 vont perdre la vie, dont 4 seront portées disparues.

Le père de Carly, Petar, avait fait les gros titres à l'époque parce qu'il avait sauvé son bébé âgé de 9 semaine, pour la mettre en sécurité alors que le ferry chavirait. Lui et Carly avaient retrouvé la mère de l'enfant, Julie, six heures plus tard.

En hommage à Carly désormais décédée, un ami a déclaré: "Le sauvetage de Carly était devenu une légende dans la région. C'est une histoire qui avait fait les gros titres du monde entier à l'époque et ils étaient devenus assez célèbres à cause de cela."

La famille a organisé de petits funérailles privées pour Carly, en raison des restrictions actuelles de Covid sur les funérailles, selon le Daily Record.