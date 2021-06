Voici combien les Belges dépenseront en moyenne pour leurs vacances cet été et combien de temps ils partiront

Europe Assistance indique la tendance pour les vacances des Belges cet été: des vacances plutôt à la campagne et des séjours plus courts, en voiture. Le Belge dépensera aussi moins cette année: le budget recule de 12%.

Cet été, 31% des Belges interrogés auront pour destination la campagne. C'est une augmentation de 8% par rapport à l'an dernier.

Bien qu'en recul, les voyages vers la mer et les voyages itinérants (en mobilhome) demeurent des valeurs sûres.

"Plutôt campagne", confie une personne interrogée par notre équipe. "C'est dans les Alpes de Haute-Provence, donc c'est assez campagnard. Maintenant on aime bien passer du temps aussi dans les milieux plus urbains aussi".

"On va sûrement aller du côté des Ardennes, Durbuy... un peu découvrir des petits villages qui sont pas vraiment connus en Belgique et qui pourtant sont magnifiques", dit une autre personne.

62% des sondés utiliseront la voiture pour se rendre sur leur lieu de villégiature, contre 30% pour l'avion. "Avec la pollution que représente un avion qui circule dans l'atmosphère et tout ça, on a décidé de ne plus prend l'avion du tout", dit une dame.

1983€: c'est le budget moyen que dépensera le Belge durant son séjour. C'est un montant en recul de 12%. Cela pourrait être un effet de la crise sanitaire. "Toute l'année, c'était un peu plus dur par rapport aux autres années, parce qu'il y a eu moins de travail, et on ne part pas comme avant pendant trois ou quatre semaines. On va partir pour une semaine ou quinze jours", dit une jeune femme.

43% des touristes déclarent partir une semaine, contre 35% qui s'octroient quinze jours de dépaysement. 17% partiront à plusieurs reprises.