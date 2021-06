L'Espagne, destination touristique phare des Belges: notre correspondant RTL INFO décrit la situation sanitaire sur place

L'une des destinations touristiques phares des Belges cet été, c'est l'Espagne. Julien Garrel, notre correspondant RTL INFO à Madrid, rassure les Belges qui seraient sur le point de partir en vacances pour l'Espagne: "Ici, la situation sanitaire est quand même bien moins préoccupante qu'il y a encore quelques mois. Depuis le quinze juin, l'incidence du virus est même systématiquement sous la barre des 100 cas pour 100.000 habitants".

La situation s'est légèrement aggravée dans certaines régions, notamment dans les îles espagnoles. "Les Canaries et les Baléares étaient jusqu'ici des territoires relativement épargnés par l'épidémie. C'est là qu'on note depuis quelques jours une augmentation des cas. En fin de semaine dernière, un voyage de fin d'année d'étudiants espagnols a viré au cluster géant, à Majorque. On a compté plus de 800 infections et des milliers de jeunes Espagnols ont été renvoyés chez eux en quarantaine dans tout le pays".

De façon générale dans le pays, on assiste à un relâchement général des mesures sanitaires: "Il n'y a plus de couvre-feu en Espagne, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis ce week-end et on voit même de nouveaux des supporters dans les stades de foot".

Quels sont les documents ou les test à effectuer avant de pouvoir pénétrer sur le territoire espagnol ? A l'heure actuelle, la Belgique est toujours sur la liste rouge de l'Espagne, c'est-à-dire les pays jugés à risque. L'entrée sur le territoire espagnol depuis ces pays est donc encore strictement encadrée. Il faut pouvoir présenter, au choix, l'un des trois documents suivants: