Cédric Jubillar demande sa remise en liberté: "Pas de scène de crime, pas d'aveux", indique son avocat

Selon des informations rapportées par BFM TV, Cédric Jubillar a fait appel de son placement en détention provisoire. Une audience était prévue ce mardi mais pourrait être reportée selon car son avocat n'a pas eu accès à l'ensemble de la procédure. "On va déjà demander ce report pour pouvoir exercer les droits à la défense de Cédric Jubillar dans des conditions parfaites", a indiqué Me Martin à nos confrères de BFM TV. Si cette demande est acceptée, l'audience pourrait se tenir début juillet.

Pour l'un des avocats de Cédric Jubillar, "les éléments qui ont été avancés par le parquet peuvent être facilement démontés parce qu'ils sont soit faux, soit erronés, soit biaisés". "Il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveux, Il n'y a absolument rien aujourd'hui pour déjà retenir l'idée qu'il puisse être coupable d'un homicide", indique-t-il au média français.

Cédric Jubillar avait été mis en examen et écroué vendredi pour "homicide volontaire par conjoint", six mois après la disparition de son épouse, Delphine, 33 ans, infirmière et mère de leurs deux enfants. Il conteste toute implication.

Selon sa version, Delphine Jubillar est sortie de la maison le 15 décembre vers 23H00 pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche et avec son téléphone portable. Les chiens seraient revenus à la maison sans elle, selon le mari. Réveillé vers 04H00 par les pleurs de leur fille, Cédric Jubillar se serait alors rendu compte de l'absence de son épouse et aurait téléphoné à des amies de cette dernière, habitant le village, pensant qu'elle pouvait se trouver chez l'une d'elles. Il a ensuite appelé la police.