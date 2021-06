Partir en vacances en avion: tout ce qu’il faut savoir

Les vacances d’été sont là et certains voyageurs organisent leur départ en avion. Certaines mesures ont été prises pour rendre les démarches Covid plus simples. Le pass sanitaire sera examiné à l’enregistrement de vos bagages. De même, vous pouvez réaliser votre test PCR ou antigénique à Brussels Airport.

Voyager en temps de Covid nécessite une certaine organisation. Arnaud Feist, directeur délégué de Brussels Airport, était l’invité du 7h50 de Fabrice Grosfiley sur Bel RTL. Il détaille les mesures prises pour voyager en avion en toute sécurité alors que le nombre de passagers a fortement augmenté par rapport aux autres mois de l’année écoulée.

Mesures sanitaires

De nombreuses mesures ont été prises pour assurer une sécurité sanitaire à Brussels Airport : notamment des gels hydroalcooliques, le respect des distanciations sociales. "L’accès à l’aérogare est limité aux passagers uniquement, explique Arnaud Feist. On a également prévu des tentes à l’extérieur du hall des départs qui permettent au cas où il y aurait trop de monde à l’intérieur que les gens fassent la file dehors."

Pass sanitaire

A partir du 1er juillet, le fameux pass sanitaire européen entre en application partout en Europe. C’est l’application CovidSafe. La compagnie aérienne vérifiera ce document à l’enregistrement des bagages : "Le certificat est vraiment important pour le redémarrage des activités et pour faciliter les déplacements européens."

Il faut compter ce temps là supplémentaire. "Le processus de check-in va prendre un peu plus de temps parce qu’il faudra contrôler les documents de voyage spécifiques Covid." Arrivez donc au moins 2 heures avant votre vol.

"On risque de devoir faire face à des situations difficiles où les gens ne pourront pas embarquer parce qu’ils n’auront pas les documents nécessaires. On donne le maximum d’informations entre autres sur notre site web, mais il est très important que les gens vérifient bien de quels documents ils ont besoin en fonction de la destination vers laquelle ils volent."

Les informations sont à trouver sur le site du ministère du pays concerné. Si vous partez en France par exemple, les documents d’informations sont à trouver sur gouvernement.fr/info-coronavirus/. En Espagne, sur le site gouvernemental mscbs.gob.es. En Italie, vous trouverez les informations nécessaires sur italia.it/fr/informations-utiles/

Se faire tester à l’aéroport

Un centre de test a aussi pris place à l’aéroport de Brussels Airport. Se faire tester quelques heures avant le décollage est donc désormais possible. "Il y a un centre de test et un laboratoire à l’aéroport. Donc on peut se faire tester rapidement. Il y a les tests PCR normaux où on a les résultats en moins de 24 heures. Il y a les tests PCR rapides où on a les résultats en 3-4 heures. Depuis peu, on a également les tests antigéniques où on a le résultat en moins d’une heure. Donc c’est tout à fait possible de se faire tester à l’aéroport le jour de son départ."

Les tests antigéniques sont désormais acceptés dans la plupart des pays européens, mais il faut tout de même se renseigner pays par pays pour ne pas avoir de surprises. Les résultats mettent entre 30 minutes et une heure à arriver.

Néanmoins, il vaut mieux réserver son test pour éviter d’attendre de longues heures, et risquer de rater son avion. « On peut arriver sans rendez-vous, mais il est quand même fortement recommandé de faire une réservation pour ne pas devoir attendre. On a constaté ces derniers jours que beaucoup de gens viennent sans réservation et forcément les files d’attente s’allongent. Faites le maximum online, il y a moyen de payer online pour assurer un processus rapide au moment où vous faites le test. »

Prendre son test 3 heures avant le décollage est donc possible.