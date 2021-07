Voici tout ce qui change ce 1er juillet

Chaque nouveau mois amène son lot de changements. Ceux-ci touchent à la fois le portefeuille, la santé, la mobilité et même la sécurité en ligne.

SALAIRE – Nouveau modèle salarial pour les travailleurs des secteurs de la santé

Le nouveau modèle salarial IFIC entrent en vigueur. Désormais, la rémunération sera basée davantage sur la fonction exercée que sur le diplôme. Le système doit permettre de revaloriser les salaires du personnel des secteurs fédéraux de la santé, surtout en début de carrière.

Concrètement, chaque fonction est cataloguée selon une série de critères qui ont été choisis par les partenaires sociaux (patrons et syndicats). Au total, "218 fonctions sont classées en six familles (administration - hôtelier, logistique et technique - médicotechnique et pharmacie - paramédical - psycho-social - infirmier/soignant) et en 20 catégories, qui correspondent chacune à une échelle salariale différente", détaille Santhea, une fédération patronale d'institutions de soins de santé wallonnes et bruxelloises.

Chaque travailleur a normalement reçu une projection individualisée, qui compare sur l'ensemble de sa carrière son salaire actuel et celui auquel il pourra prétendre avec l'IFIC. L'employé est libre d'accepter ou de refuser ce nouveau barème et le cas échéant, de rester dans l'ancien système, plus avantageux pour les personnes dont la carrière est déjà bien avancée.

SANTÉ – Le coût du test PCR plafonné à 55 euros

Les tests PCR permettant de dépister le Covid-19 pourront coûter au maximum 55 euros, au lieu de 70 euros actuellement.

Les tests rapides antigéniques pourront, eux, coûter 120 euros maximum.

Ce règlement s'appliquera pour les mois de juillet, août et septembre.



Les tests PCR restent gratuits dans un certain nombre de circonstances. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne développe un ou plusieurs symptômes, à la suite d'un contact à haut risque ou encore au retour d'une zone rouge.

En outre, le gouvernement fédéral a décidé que les enfants de 6 à 17 ans bénéficieront de deux tests PCR gratuits durant l'été, de même que les adultes qui n'ont pas eu l'opportunité de se faire vacciner intégralement. Il est possible de commander un code via la plateforme fédérale MaSante.be. Le code reste valable dix jours.

DÉCHETS – De nouvelles communes passent au sac bleu élargi

Presque tous les emballages ménagers en plastique y seront ainsi acceptés dans le sac PMC. Déjà en vigueur dans de nombreuses communes, ces nouvelles règles s'appliqueront dorénavant aussi à Charleroi et sa région (intercommunale Tibi) et au Brabant wallon (InBW).

Seule la province de Luxembourg devra encore attendre jusque octobre ce changement de sac bleu.



©Belga

COLIS HORS UE – Il faut aussi payer la TVA pour les petits achats (< 22 euros)

L'exonération de TVA sur l'importation de petits envois d'une valeur maximum de 22 euros est supprimée, ce qui signifie que tous les biens importés dans l'Union européenne (UE) sont maintenant soumis à la TVA.

Les vendeurs en ligne peuvent s'inscrire dans un État membre de l'UE, pour déclarer et payer la TVA sur toutes les ventes à distance de biens et la livraison de services à des clients situés sur le territoire de l'UE. L'inscription se fait sur One Stop Shop (OSS), le nouveau guichet unique.

Pour le consommateur qui achète à un vendeur en ligne non-européen, il y aura clairement un intérêt à acheter auprès d'un vendeur enregistré puisque ce sera alors ce dernier qui règlera la TVA et les frais d'importation.

Pour le consommateur, le taux de TVA appliqué sera toujours le même que pour les marchandises acquises dans leur propre pays.

COLIS HORS UE - On pourra payer la nouvelle TVA directement dans l'app Bpost

Désormais, il faut aussi payer la TVA pour les petits achats (en-dessous de 22 euros) achetés sur un site internet en dehors de l'Union européenne. Pour payer cette TVA au préalable, Bpost lance une nouvelle option de paiement sécurisé dans l'app My bpost et le Track Trace. Ces frais ne devront ainsi plus être réglés auprès du facteur ou à un point d'enlèvement.

TÉLÉPHONIE – Proximus simplifie et abaisse les coûts du roaming hors de l'UE

Proximus permettra à ses clients qui voyagent en dehors de l'Union européenne (UE) de continuer à bénéficier de leur formule tarifaire nationale, moyennant le paiement d'un "Daily Roaming Pass".



Ce forfait quotidien s'activera automatiquement pour 24h00 dès que le client effectue un appel, une session data mobile ou envoie plus de deux SMS ou MMS. Les minutes d'appel, les SMS et le volume de surf (MB, mégabytes) consommés à l'étranger seront alors déduits des quotas mensuels classiques. En fonction de la zone visitée (A ou B), ce pass coûtera 5,95 euros ou 11,95 euros par tranche de 24 heures d'utilisation du service mobile à l'étranger. "Aucun autre coût ne sera appliqué pour les communications au sein du pays visité ou vers la Belgique si on reste dans les limites de son abonnement mensuel et pour autant qu'on ne soit pas à la limite légale de 60 euros TVAC pour les communications mobiles internet à l'étranger", indique l'opérateur. En outre, un maximum de 10 Daily Roaming Pass sera facturé par mois. À partir du 11e jour, il restera actif sans frais supplémentaire pour le reste du mois.



©Belga

SANTÉ – Remboursement de deux traitements préventifs de la migraine

Les traitements préventifs de la migraine Ajovy et Emgality seront remboursés en Belgique, a annoncé le ministre fédéral de la Santé et des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke.

ALLOCATIONS SOCIALES – Premières augmentations

Plusieurs allocations sociales (retraites, chômage, indemnités de maladie ou invalidité) vont augmenter en vertu d'un accord sur la répartition de l'enveloppe bien-être conclue à la mi-avril par les partenaires sociaux. Le gouvernement a débloqué à cet effet un budget de 700 millions d'euros pour les deux prochaines années.

- Les chômeurs complets verront notamment leurs allocations minimales augmenter: de 2% pour les cohabitants, 2,4% pour les isolés et 3,5% pour les chefs de ménage.

- De même, les allocations minimums pour chômage temporaire seront majorées de 3,5%.

- Les pensions minimums augmenteront pour leur part de 2%. Cette hausse est indépendante de l'augmentation déjà promise pour les pensions les plus basses.

- Plus spécifiquement, les pensions d'invalidité des ouvriers mineurs augmenteront de 2,5 % .

- Les minima de l'assurance maladie et invalidité (AMI) seront, eux, augmentés comme suit: +2,5% pour les travailleurs réguliers chefs de ménage et + 2% pour toutes les autres catégories (isolés, travailleurs réguliers cohabitants, travailleurs irréguliers).

- Les allocations minimums dans le cadre des accidents de travail et maladies professionnelles vont, elles, croître de 2%.

- Les allocations pour le congé parental vont aussi augmenter: ainsi les parents isolés qui prennent soin d'un enfant verront leurs indemnités augmenter de 2,4%, tout comme ceux qui bénéficient d'un crédit-temps 1/5e pour soins à un enfant.

- Enfin, les allocations d'assistance (revenu d'intégration sociale, Grapa et allocations de remplacement de revenus pour personnes handicapées) seront également majorées de 2%.

- Par ailleurs, les prestations en matière de droit passerelle pour les travailleurs indépendants augmenteront de 2%. Ces travailleurs profiteront également d'une revalorisation de leurs indemnités d'incapacité de travail et de maternité, ainsi que des allocations de congé parental d'accueil et de congé d'adoption.

INDÉPENDANTS – Attribution rétroactive des indemnités pour les indépendants malades

Les indépendants qui tombent malades disposeront de 14 jours de rétroactivité dans leur indemnisation, selon une nouvelle loi adoptée mi-mai par la commission des Affaires sociales de la Chambre.

BANQUE – Début de la phase de transition avant la fin des activités de Rabobank.be

Le groupe Rabobank a décidé en juin de mettre fin aux activités de Rabobank.be, faute de repreneur. Les comptes d'épargne réglementés seront clôturés le 1er juillet 2022, suivis des comptes à vue.

BRUXELLES – L’abonnement scolaire de la Stib à 12€ au lieu de 50€

Les étudiants pourront bénéficier d'un abonnement scolaire Stib au prix de 12 euros au lieu de 50 euros actuellement. Objectif affiché ? Rendre les transports publics plus accessibles et inciter les jeunes à les utiliser davantage.



La mesure concerne tous les étudiants âgés de 12 à 24 ans.

Concrètement, une famille payera 12 euros pour le 1er enfant, 12 euros pour le 2e enfant, le 3e abonnement scolaire et les suivants restant gratuits.

POIDS LOURDS – Le prélèvement kilométrique indexé à Bruxelles et en Flandre

Les tarifs s'appliqueront aux poids lourds belges et étrangers d'une masse maximale autorisée (MMA) de plus de 3,5 tonnes mais aussi aux véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N1, portant le code de carrosserie BC. Le tarif par kilomètre parcouru sur les routes à péage dépend de la région, de la MMA et de la norme d'émission Euro du véhicule.

Le prélèvement kilométrique tient compte de trois catégories MMA (plus de 3,5 tonnes à 12 tonnes, plus de 12 tonnes jusqu'à 32 tonnes, et plus de 32 tonnes) et de sept normes Euro. Le tarif est avantageux plus la norme Euro est élevée et moins la MMA est importante. Les nouveaux tarifs seront automatiquement mis à jour dans le logiciel des OBU (On Board Units) des prestataires de services accrédités pour le prélèvement kilométrique.

NAVIGATION – Des épreuves pratiques introduites pour le permis

Auparavant, pour obtenir un permis de navigation pour les bateaux de plaisance, il suffisait de passer un examen théorique et d'effectuer 12 heures de navigation avec une personne titulaire d'un permis ou en cours pratique. Le nouveau test testera dès le 1er juillet les connaissances pratiques et certaines compétences des candidats. Selon le SPF Mobilité, cette épreuve supplémentaire permettra d'accroître la sécurité sur les voies navigables intérieures belges et les routes maritimes très fréquentées.



©Belga