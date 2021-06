Prévisions météo: de fortes averses accompagnées d'orages encore attendues

Ce mardi après-midi, le temps sera à nouveau instable avec un risque de fortes averses accompagnées d'orages, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les cellules orageuses se développeront principalement dans l'intérieur des terres, et étant donné leur faible mobilité, il faudra compter avec des risques d'importants cumuls de précipitations. L'ensemble du territoire, à l'exception de la côte, se trouve en code jaune, avec possibilité d'évolution vers le code orange en cours de journée.

Les maxima prévus pour mardi après-midi seront compris entre 19 et 24 degrés. Le temps sera partiellement à très nuageux. Des averses éparses se développeront, mais elles pourront adopter un caractère orageux et être accompagnées d'abondantes précipitations. Plus localement, de la grêle sera également possible.



À la mer, ce risque d'averses semble plus limité. En fin d'après­ midi, elles deviendront moins nombreuses et moins intenses sur la moitié nord du pays, tandis qu'il y aura encore d'intenses averses possibles sur le centre et la moitié sud.



Ce soir et cette nuit, il fera encore très nuageux et le temps restera pluvieux avec la possibilité d'averses orageuses sur le centre et le sud du pays. Mercredi matin, le temps sera couvert avec de la pluie sur l'est. Ailleurs, il y aura plutôt un risque de quelques averses locales. En cours de journée, la zone de pluie s'évacuera vers l'est, mais le temps restera très nuageux et des averses se développeront depuis le nord. En soirée, il fera toujours très nuageux et le risque d'averses se maintiendra.



Le temps deviendra toutefois plus sec en cours de nuit sur la moitié ouest. Les minima seront compris entre 9 et 13 degrés sous un vent faible à modéré d'ouest à nord­-ouest. Jeudi, le temps sera partiellement à très nuageux avec de faibles pluies ou de la bruine par moments et ce, principalement sur la moitié nord­ est du pays. Au cours de la journée, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 15 et 21 degrés. La situation devrait néanmoins se stabiliser vendredi et le temps devrait rester souvent sec sur la plupart des régions. Les maxima oscilleront souvent entre 19 et 21 degrés.



Mercredi matin, le temps sera couvert avec de la pluie sur l'est. Ailleurs, il y aura plutôt un risque de quelques averses locales. En cours de journée, la zone de pluie s'évacuera vers l'est, mais le temps restera très nuageux et des averses se développeront depuis le nord. Il fera frais pour la période de l'année avec 12 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et parfois assez fort à la mer, de secteur nord.

Mercredi soir, il fera toujours très nuageux et le risque d'averses se maintiendra. Le temps deviendra toutefois plus sec en cours de nuit sur la moitié ouest. Minima entre 9 et 13 degrés sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.



Jeudi, le temps sera partiellement à très nuageux avec de faibles pluies ou de la bruine par moments et ce, principalement sur la moitié nord-est du pays. Au cours de la journée, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 15 et 21 degrés. Le vent sera modéré d'ouest à ouest-nord-ouest.



Vendredi, le temps sera partiellement nuageux avec encore la possibilité de quelques averses ici ou là. Sur la plupart des régions, le temps restera souvent sec. Les maxima oscilleront souvent entre 19 et 21 degrés sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.