Un conseiller médical du gouvernement britannique agressé à Londres: Boris Johnson monte au créneau

Un conseiller médical du gouvernement britannique s'est fait agresser en plein Londres. Des images sont apparues lundi sur les réseaux sociaux montrant le Professeur Whitty se faire brutaliser. Ce n'est pas la première agression dont il est victime. Ses collègues du gouvernement condamnent fermement ces actes.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé le "harcèlement méprisable" envers Chief Medical Officer (CMO) Chris Witty, qui conseille le gouvernement sur les questions médicales. Des images montrant le haut conseiller être empoigné par deux hommes dans la rue sont apparues lundi sur les réseaux sociaux.



"Je condamne le comportement de ces voyous", a déclaré Boris Johnson sur Twitter. "Nos fonctionnaires travaillent dur et ne devraient pas avoir à subir ce genre de harcèlement que nous ne tolérerons pas".

D'autres personnalités politiques ont également exprimé leur dégoût. Le ministre de la vaccination Nadhim Zahawi a qualifié l'incident de dégoûtant et a demandé que des poursuites pénales soient engagées. La police enquête sur les images partagées en ligne. La séquence de vingt secondes aurait été tournée à St James Park, dans le centre de Londres. On y voit deux hommes attrapant le professeur Whitty pendant qu'un troisième homme filme la scène. La victime tente de s'échapper mais les deux hommes parviennent à le rattraper. On y voit également des voitures de police dans l'arrière-plan alors que l'homme supplie ses agresseurs d'arrêter.

Le ministre de la Santé Sajid Javid a déclaré sur Twitter que la vidéo était "horrible et totalement inacceptable". "L'OCM travaille sans relâche pour le pays", a-t-il déclaré. "Nous n'accepterons pas ce genre de comportement envers nos fonctionnaires".

Il ne s'agit pas du premier harcèlement publique rencontré par le professeur. Début du mois de juin, un homme l'avait confronté dans les rues d'Oxford en l'accusant de mentir au public au sujet du coronavirus. Il s'était également fait agresser en février près de Westminster.