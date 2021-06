Avocat belge expulsé du Maroc : l'interdiction d'accès au territoire était connue

(Belga) L'État du Maroc a souhaité réagir, mardi soir, à l'information selon laquelle l'avocat belge Christophe Marchand a été interpellé à sa sortie d'avion à Rabat lundi soir, en vue d'être expulsé. L'État marocain a rappelé que Christophe Marchand savait, depuis février dernier, qu'il était interdit de séjour au Maroc, affirmant apercevoir dès lors dans ce voyage uniquement la volonté de ternir l'image du pays. De son côté, le cabinet de Christophe Marchand a expliqué que ce dernier se rendait au Maroc pour assister en tant qu'observateur au procès du journaliste Omar Radi, considéré comme une "voix libre" dans ce pays.

"Même s'il est au courant qu'il est interdit d'accès au territoire national depuis le 24 février 2021, l'intéressé s'est obstiné à se rendre au Maroc dans une tentative d'imposer le fait accompli", ont déclaré les autorités marocaines dans un communiqué mardi soir. "Il a tenté d'exploiter la décision de son interdiction pour porter atteinte à l'image du pays, en jouant le rôle de la victime et a tenté d'instrumentaliser sa présence au procès pour la réalisation de rapports partiaux et non objectifs", ont-elles ajouté. Le cabinet d'avocats bruxellois JusCogens, où travaille Me Marchand, a diffusé un communiqué, mardi matin, sous le titre "Attaques contre la liberté d'expression : le Maroc franchit un nouveau cap vers la tyrannie". Il y relate que Christophe Marchand a été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Rabat, lundi vers 21h00, alors qu'il venait assister à une audience mardi à midi à Casablanca, où deux journalistes considérés comme des "voix libres" sont jugés, notamment pour faits présumés de viol.