Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: "On le craignait, le variant indien prend le pas sur le variant anglais"

Entre le 20 et le 26 juin, 328 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 25% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi matin. "Soyons attentifs car la diminution des nouvelles contaminations et des hospitalisations semble ralentir. Les prochains jours nous diront plus clairement si nous évoluons vers un plancher. En raison des nombreux assouplissements qu'on a connus, il est possible que le nombre de contaminations augmente à nouveau dans les semaines qui viennent. L'impact sur les hôpitaux devrait rester cependant très limité, grâce à la vaccination qui atteint sa pleine vitesse, et parce que certaines personnes continuent à limiter leurs contacts. Les chiffres des nouveaux cas diminuent de moitié tous les 17 jours. Les semaines précédentes, c'était tous les 8 jours, donc le double. ", a expliqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral du centre de crise, lors de la conférence de presse hebdomadaire.

"Le variant alpha (anglais) perd sa place dominante petit à petit. Il est passé à 65%, venant de 71%. On a une stagnation dans des chiffres bas des variants beta et gamma. Mais on a une augmentation lente mais sûre, on le craignait, du variant delta, indien: 25%, alors qu'il était à 16% la semaine dernière. Très clairement, il prend le pas sur le variant alpha", a-t-il ajouté.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (Rt) s'établit à 0,75. Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Près de 41.400 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour, pour un taux de positivité de 1%.

VACCINS

7 millions de personnes ont reçu une première dose du vaccin, soit 75,6% des + de 18 ans.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles hospitalisations: 20,4 par jour entre le 23 et le 29 juin (-29%). Sorties: en moyenne 34,7.

Total: 329 lits sont occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 (-27%), dont 143 en soins intensifs.

"La plupart des personnes hospitalisées sont âgées actuellement de moins de 60 ans. 40% des personnes hospitalisées actuellement ont entre 40 et 59 ans. Un tiers ont entre 20 et 39 ans".

DÉCÈS

Entre le 20 et le 26 juin, 3,9 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-36%).