L'ancien fonctionnaire qui avait volé 2 millions d'euros d'argent public a été condamné à 5 ans de prison (avec sursis)

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce mercredi une peine de prison de 5 ans, assortie d’un sursis probatoire de 5 ans et d'une amende de 12.000 euros à l'encontre de René Tonneaux. Son épouse reçoit la même sentence. Le sursis probatoire est une mesure qui permet de ne pas exécuter la peine, moyennant le respect de certaines conditions. Au niveau du civil, les 2 prévenus doivent rembourser la somme de 2.043.722 euros dont 936.000 euros à charge de la prévenue.

Rappel des faits

Agé aujourd'hui de 70 ans, René Tonneaux était accusé d'avoir détourné une somme de 2.043.722 euros entre 2007 et 2016. Le prévenu créait des faux au niveau des journaux d'achat et des documents comptables afin de dérober d'importantes sommes, qui étaient versées sur ses comptes, ceux de son épouse ou de sa belle-mère puis retirées en liquide. Elles servaient également à acheter des cartes de débit prépayées afin de financer des voyages, des sorties au restaurant ou des achats de luxe. Ces factures "gonflées" échappaient à la vigilance de la Cour des comptes qui vérifiait l'affectation de certaines sommes mais pas leurs montants. C'est en 2016, après l'informatisation du service, qu'une employée a découvert un versement de 52.000 euros de l'office wallon des déchets vers le compte de René Tonneaux. Questionné, le prévenu a déclaré: "Je ne vais pas nier l'évidence. Nous avions des problèmes d'argent et j'ai fait cela la première fois sur un coup de tête. La banque nous avait dit que nous étions foutus. Je touchais 1.900 euros par mois. La première fois, je me suis dit que j'allais prendre et rembourser."

"Gagné au Lotto"

L'épouse de René Tonneaux, également prévenue, affirme qu'elle n'était que vaguement au courant des problèmes d'argent. "Nous fonctionnions à l'ancienne. Je ne gérais pas l'argent. Il m'a dit un jour qu'il avait gagné au Lotto et de ne plus me tracasser pour nos problèmes financiers. Je n'ai pas cherché à savoir combien. J'ai découvert tout cela à la télévision quand il a été arrêté. Il me donnait bien une dringuelle de temps en temps. Mais j'ignorais l'origine des fonds et ce qu'il avait fait."

"Il s'est servi"

Me Wilmotte, avocat de la Région wallonne, constituée partie civile, réclame le remboursement des sommes détournées. "Il est désagréable d'entendre René Tonneaux se poser en victime de sa situation financière. Avoir falsifié des documents et avoir détourné l'argent public ne semble pas lui poser de problème. L'argent était là et il s'est servi et n'a rien remboursé depuis. Il a abusé de la confiance de la Région wallonne et l'a trahie."