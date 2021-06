Il continue de pleuvoir sur le Brabant wallon: "Les niveaux maximums sont atteints" pour plusieurs cours d'eau

Plusieurs cours d'eau se trouvent à la limite du débordement en Brabant wallon, a-t-on appris mercredi matin auprès du gouverneur de la province. La situation est sous surveillance en raison des fortes pluies qui se sont abattues dès mardi soir sur le Brabant wallon.

Les cours d'eau concernés se trouvent dans le Brabant wallon et le nord du Hainaut. Il y a la Dendre, la Senne, le canal Charleroi-Bruxelles, la Dyle, la Gette et tous leurs affluents.

Selon les prévisions actuelles, la hausse des niveaux va se poursuivre dans les prochaines heures. Mais la situation devrait se rétablir en fin de journée. En attendant, il est demandé aux riverains de suivre attentivement les bulletins météorologiques et de suivre également les indications qui pourraient éventuellement être communiqués par les administrations communales et les services de secours.

Pour faire baisser le niveau d'eau sur le canal Bruxelles-Charleroi, les autorités provinciales du Brabant wallon sont en contact avec leurs homologues flamandes afin d'envisager l'ouverture des vannes à hauteur de Lembeek. "Nous avons différents ouvrages de lutte contre les inondations. C'est ce que l'on appelle les zones d'immersion temporaires. Nous essayons de retenir l'eau le plus en amont possible grâce à des vannes que l'on relève qui permettent de stocker l'eau durant la période la plus critique", nous renseigne Sébastien Gailliez, responsables des études à la direction des cours d'eau non navigables au SPW.