Météo: quand est-ce que l'été va enfin décider de pointer le bout de son nez?

Retrouvez les prévisions météo de Sabrina Jacobs du RTL INFO 13h.

Les zones les plus touchées par les orages se situent sur un tracé qui balaie notre pays depuis le Hainaut jusqu'aux Brabants en passant par Limbourg. Dans ces régions, il est tombé entre 20 et 70 voire, localement, jusqu'à 80 litres d'eau par mètres carré. A titre d'exemple, 70 litres par mètre carré, c'est l'équivalent des précipitations pour le mois entier ! Et même aux endroits où il a le moins plu, c'est environ le tiers voire la moitié des précipitations mensuelles qui se sont abattues sur les zones les plus touchées en seulement 24h.

Deux raisons expliquent ces orages particulièrement virulents

Il existe deux raisons majeures: d'abord, nous étions dans de l'air instable, très chaud, très lourd et pas très agréable. Cet air a généré des lignes de convergences orageuses. Un axe qui était très peu mobile. Donc, on le sait tous: quand les orages stagnent, les précipitations sont très abondantes. Et forcément, le cumul à cet endroit précis est très important.

Deuxième raison: pendant la nuit, des précipitations se sont enroulées autour de ces noyaux orageux et sont quelque part venus ajouter de la pluie aux orages.

Et l'été, c'est pour quand?

Si la vigilance orage est éteinte, l'IRM ayant baissé le niveau d'alerte en ce qui concerne les fortes précipitations et non pas les crues, cela n'est pas forcément synonyme de soleil et beau temps. Certes, nous allons connaître quelques heures de répit mais pas vraiment de temps sec pour autant. De nouvelles remontées d'air instable nous arriveront d'Epagne et de France dans le courant de la semaine prochaine. Affaire à suivre donc.