A Beauraing, les réparations de fortune suite à la tornade ont tenu le coup malgré les pluies abondantes

Ces dernières intempéries étaient attendues avec beaucoup d'inquiétudes à Beauraing, récemment touchée par une tornade. Heureusement, la pluie de ce mardi soir n’a pas vraiment aggravé la situation, les réparations de fortune ont tenu le coup.

Jean-Claude ne s'en cache pas. Il a passé une très mauvaise nuit. Ce riverain a été touché comme plusieurs de ses voisins par la tornade qui a frappé la commune. Et la pluie qui tombe l'inquiète beaucoup. "Il y a eu beaucoup de pluie quand même. Tout a été bien bâché sur le toit. J'ai été contrôlé un peu tous les bâches qui ont été mises et tout a été fait correctement...C'est déjà un soulagement de ne plus voir toute cette humidité qui rentre et qui provoque tout ces dégâts. "

Même constat chez Marie-Thérèse: ici aussi les réparations temporaires tiennent bon. Elle témoigne pour RTLINFO: "Tout est bien bâché. On a eu les ardoisiers. Tout est bien bâchés. On a une sécurité de ce côté."

Au niveau des pompiers de Beauraing, on était prêts à enchaîner les interventions qui finalement n'ont pas eu lieu.

Kevin Rosière, pompier de Beauraing décrit comment était la nuit dernière. "Dans notre zone au contraire, tout était très calme donc on a pas eu beaucoup d'appels au niveau des intempéries. Aucune inondation n'a été déplorée jusqu'à maintenant. On a juste eu un arbre et qui est tombé et la vidange d'une bâche au niveau d'une toiture. Donc finalement, tout s'est bien passé.

Le bourgmestre de Beauraing, Marc Lejeune, avait senti la tension des riverains monter quelques heures avant les averses. "J'ai reçu des appels hier soir de sinistrés qui étaient très inquiets. La plupart m'ont dit qu'ils allaient dormir au rez-de-chaussée, parce qu'ils n'osaient plus rester à l'étage. J'ai une dame qui devait loger à l'extérieur qui m'a dit ce matin: "Je suis revenu dans ma maison parce que j'avais la peur que quelque chose se passe parce que ce n'était pas là qu'il fallait se trouver..."

Ce matin la pluie était encore bien présente sur Beauraing. Les services de secours restaient donc très attentifs à la situation.