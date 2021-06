Après 39 ans à RTL, Jean-Pierre Martin, grand reporter, quitte la rédaction: "Je suis ému, je n'en ai pas dormi"

Une page importante de la rédaction RTL INFO se tourne ce 30 juin. Il s'agit du dernier jour de Jean-Pierre Martin, grand reporter pendant 39 ans. Invité sur le plateau du RTL INFO, il a confié être touché par ce départ.

"Je suis ému, je n'en ai pas dormi, je suis un peu stressé. C'est le grand jour peut-être, mais vous savez, comme Tintin, un reporter l'est toute sa vie, de 7 à 77 ans. C'est un état que d'être journaliste. Je ne vais pas m'arrêter. Il y a un mot que je déteste, c'est 'retraite' ou 'pensionné' donc je continuerai, mais différemment", précise Jean-Pierre Martin.

En 39 ans, le journaliste a couvert de nombreux conflits à travers le monde. Mais il explique, qu'à ses yeux, un grand reportage peut se faire "ici en Belgique, dans le village d'à côté ou au bout du monde".

Le grand reporter a voulu voir le monde avec une approche "typiquement RTL", dit-il. "Nous avons cette touche particulière qui nous fait aller à la rencontre des gens. Je voulais les prendre par la main et les emmener de l'autre côté de l'écran pour leur expliquer les choses les plus compliquées, mais d'abord à travers ce qui est humain, à travers des portraits. Et essayer de trouver, même dans les situations les plus désespérées, les plus inhumaines, des traces d'humanité".