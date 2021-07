Les soldes d'été commencent ce jeudi: voici pourquoi il faut s'attendre à d'importantes remises (vidéo)

Ce jeudi 1er juillet, c'est le début des soldes. Un moment toujours attendu avec impatience par les clients mais aussi les commerçants. D'autant que cette année, il risque d'y avoir des démarques très importantes d'entrée de jeu afin de liquider les stocks.

Les soldes, qui commencent ce jeudi, restent plus que bienvenus pour les commerçants cette année. C’est ce qui ressort d’une enquête du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) auprès de 152 commerçants du secteur de la mode. "Aujourd’hui, la baisse du chiffre d'affaires reste en moyenne de 40%. Pour un commerçant sur six (16%), cette baisse atteint même encore les 60%. Ce sont autant d'articles invendus", détaille l'enquête. Les stocks sont donc très importants.

"Et qui dit stocks importants dit également soldes intéressants pour le client! Quand il y a beaucoup de stock, on démarre avec de plus importants pourcentages de réduction. Les commerçants doivent liquider leurs stocks et faire de la place pour les nouvelles collections. Les clients peuvent s'attendre à des réductions qui augmenteront très vite et avec des 40% de remise d'entrée de jeu dès les premiers jours", poursuit l'enquête.

Commencer un peu fort, pour liquider plus rapidement les stocks très importants et faire de la place pour les nouvelles collections. Car même si les ventes se sont mieux portées que l’année dernière, les commerçants n’ont toujours pas récupéré leurs chiffres d’affaires d’avant covid. Après une année et demie très compliquée pour la très grande majorité des commerçants durant laquelle ils ont dû puiser dans leur économie, il est absolument nécessaire pour eux de se refaire de la trésorerie.

"C’est en partie à cela que vont servir ces soldes d’été mais surtout à dégager le cash nécessaire pour réinvestir dans l’achat des collections suivantes?". Ces soldes seront en outre un test grandeur nature pour jauger si le consommateur reprend confiance. Parce que depuis le début de la crise sanitaire, il s’agit de la première édition plus ou moins normale, sans limitation de temps ou de personnes.

Et pour le futur?

"Notre enquête marque de plus en plus la volonté des commerçants de voir les soldes d’été commencer au premier août plutôt qu’en juillet. Aujourd’hui, cette vision est partagée par 4 commerçants sur 10. C’est une tendance à analyser", détaille l'enquête.